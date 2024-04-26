Ямаль прокомментировал слухи о переходе в «ПСЖ»

Четыре смеющихся эмодзи стали ответом полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля на слухи в прессе о его возможном переходе в «ПСЖ». Именно так он отреагировал на эту информацию в своих соцсетях.

Напомним, что Ямалю всего 16 лет, но по оценкам портала transfermarkt, он уже стоит 75 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 Ямаль провёл 44 матча во всех клубных турнирах, забив в них шесть мячей и сделав восемь результативных передач.

Ранее стало известно о том, что наставник каталонцев Хави, который в феврале заявил, что покинет клуб при любых раскладах, решил остаться. Как сообщают СМИ, на тренера могли повлиять игроки, многие из которых уговаривали специалиста поменять своё решение.