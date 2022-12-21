Коло Муани не нужен «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» не нуждается в услугах нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани. Немецкий журналист Кристиан Фальк, представляющий издание Bild, быстр опроверг информацию от своего коллеги Керри Хау, который ранее утверждал, что агенты Коло Муани вышли на связь с руководством «Баварии».

По информации от Фалька, мюнхенский клуб в данный момент не рассматривает возможность приобретения Рандаля, который лишь этим летом перебрался в Бундеслигу из французского «Нанта».

Напомним, за 14 матчей этого розыгрыша чемпионата Германии Коло Муани отметился 5 голами и 9 ассистами, благодаря чему попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира, где забил один гол и получил серебряную медаль.