Инсайдер: «Бавария» начала переговоры по Ливаковичу

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович рассматривается в качестве замены Мануэлю Нойеру.

Об интересе мюнхенского гранда к 27-летнему хорвату, выступающему на родине за загребское «Динамо», неоднократно сообщалось ранее. Теперь же, как утверждает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, стороны начали переговоры по трансферу. Руководство «Баварии» действительно видит в одном из героев чемпионата мира – 2022 замену Мануэлю Нойеру.

Доминик Ливакович защищает ворота загребского «Динамо» с 2015 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8,5 млн евро. На мундиале в Катаре голкипер пропустил три гола в пяти матчах.