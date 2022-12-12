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Чемпионат Германии. Бундеслига

Инсайдер: «Бавария» начала переговоры по Ливаковичу

12 Декабря 2022 • 23:27 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович рассматривается в качестве замены Мануэлю Нойеру.

Об интересе мюнхенского гранда к 27-летнему хорвату, выступающему на родине за загребское «Динамо», неоднократно сообщалось ранее. Теперь же, как утверждает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, стороны начали переговоры по трансферу. Руководство «Баварии» действительно видит в одном из героев чемпионата мира – 2022 замену Мануэлю Нойеру.

Доминик Ливакович защищает ворота загребского «Динамо» с 2015 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8,5 млн евро. На мундиале в Катаре голкипер пропустил три гола в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Сборная Хорватии Динамо Загреб Доминик Ливакович Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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