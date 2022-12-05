Романо: «Бавария» не ведёт переговоров по Кейну»

Журналист Фабрицио Романо в своей колонке для Сaught Offside рассказал, что никаких переговоров по нападающему Гарри Кейну между «Баварией» и «Тоттенхэмом» нет.

«Прямо сейчас ситуация неизменна. Переговоров нет и во время чемпионата мира, конечно, эта ситуация не изменится», - пишет Романо.

Пока нет ничего большего, чем просто интерес от мюнхенцев, о котором некогда сообщил Оливер Кан, добавил журналист.

Напомним, сборная Англии, капитаном которой является Кейн, разгромила команду Сенегала и вышла в четвертьфинал мундиаля в Катаре. Кейн забил второй гол своей команды.

10 декабря «трёх львов» ожидает встреча с действующими чемпионами мира – сборной Франции.