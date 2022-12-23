Президент «Баварии»: «Мусиала – луч надежды для сборной Германии»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что думает о полузащитнике Джамале Мусиале.

19-летний футболист, считающийся одной из главных восходящих звёзд мирового футбола, завоевал место в основном составе «Баварии» и сборной Германии. На чемпионате мира в Катаре он сыграл заметную роль, но не помог команде Ханса-Дитера Флика преодолеть групповой этап.

«Джамал Мусиала – настоящий луч надежды для сборной Германии. Очень впечатляет то, на что он способен в свои 19 лет, с какой уверенностью он всё это делает. Даже на этом турнире он выступил очень качественно. У него есть всё, чтобы стать звездой мирового уровня», – цитирует Bild Хайнера.