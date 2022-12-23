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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Президент «Баварии»: «Мусиала – луч надежды для сборной Германии»

23 Декабря 2022 • 21:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что думает о полузащитнике Джамале Мусиале.

19-летний футболист, считающийся одной из главных восходящих звёзд мирового футбола, завоевал место в основном составе «Баварии» и сборной Германии. На чемпионате мира в Катаре он сыграл заметную роль, но не помог команде Ханса-Дитера Флика преодолеть групповой этап.

«Джамал Мусиала – настоящий луч надежды для сборной Германии. Очень впечатляет то, на что он способен в свои 19 лет, с какой уверенностью он всё это делает. Даже на этом турнире он выступил очень качественно. У него есть всё, чтобы стать звездой мирового уровня», – цитирует Bild Хайнера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Герберт Хайнер Джамал Мусиала
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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