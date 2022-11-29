Кан: «Мы рассматривали трансфер Роналду, но решили, что у нас другая стратегия»

Председатель совета директоров мюнхенской «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему команда отказалась от трансфера нападающего Криштиану Роналду, который недавно стал свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Я могу исключить переход Роналду. Мы думали об этом, мы все любим Роналду, но у нас другая стратегия. У нас есть чёткая идея и философия того, как должен выглядеть состав в ближайшие годы», – цитирует Кана журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, у Роналду пока нет конкретных вариантов для продолжения карьеры. Причиной ухода из «Манчестер Юнайтед» стал конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом и скандальное интервью Пирсу Моргану.