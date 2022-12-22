Салихамиджич: «У «ПСЖ» есть невероятные игроки в атаке, но я также верю в наших футболистов»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил класс атакующих футболистов «ПСЖ». Напомним, «красная машина» сперва встретится с парижанами 14 февраля на «Парк де Пренс», а затем 8 марта на «Альянц Арене».

«У «ПСЖ» собраны невероятные игроки в атаке, но я также верю в наших футболистов. Я с нетерпением жду этих матчей. Это два очень разных клуба. Я жду очень эмоционального и привлекательного противостояния. Многие игроки мирового уровня встретятся друг с другом», – цитирует Салихамиджича Bild.

«Бавария» и «ПСЖ» в последний раз встречались друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Тогда путевку в следующий раунд добыла французская команда.