Плеттенберг: «Бавария» поступит правильно, если не купит замену Эрнандесу»

Мадридский «Реал» всерьёз заинтересовался молодым защитником «Лиона» Мало Гюсто. По информации от издания Foot Mercato, «королевский клуб» уже планирует предпринять попытки провернуть трансфер правого фуллбека.

Сделка вряд ли состоится в зимнее трансферное окно, так как в январе «сливочные» не планируют выходить на рынок. Также маловероятно, что «Лион» согласится отпустить одного из ключевых игроков посреди сезона. Тем не менее, «Реал» готов осуществить трансфер следующим летом.

В этом сезоне Гюсто записал на свой счёт один ассист в 14 матчах чемпионата Франции. 19-летним защитником также интересуется лондонский «Челси».