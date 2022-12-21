Салихамиджич: «В ближайшие месяцы Гравенберх будет играть больше»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что во второй половине сезона полузащитник Райан Гравенберх получит больше игровой практики, чем в первой части кампании.

«Райан отлично проявил себя на предсезонной подготовке. У него не было много игрового времени, но мы полностью в нём уверены. Думаю, в ближайшие месяцы Гравнберх будет играть больше», – цитирует Салихамиджича Bild.

Напомним, Гравенберх ранее не раз выражал недовольство количеством своего игрового времени. Райан думал, что он сразу будет играть в основе после летнего трансфера из амстердамского «Аякса».