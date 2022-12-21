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Салихамиджич: «В ближайшие месяцы Гравенберх будет играть больше»

21 Декабря 2022 • 15:18 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что во второй половине сезона полузащитник Райан Гравенберх получит больше игровой практики, чем в первой части кампании.

«Райан отлично проявил себя на предсезонной подготовке. У него не было много игрового времени, но мы полностью в нём уверены. Думаю, в ближайшие месяцы Гравнберх будет играть больше», – цитирует Салихамиджича Bild.

Напомним, Гравенберх ранее не раз выражал недовольство количеством своего игрового времени. Райан думал, что он сразу будет играть в основе после летнего трансфера из амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Райан Гравенберх
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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