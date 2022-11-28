Лаймер: «Пока не веду переговоров с «РБ Лейпцигом» по новому контракту»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер признался, что пока не ведёт переговоров со своим клубом по поводу продления контракта. Напомним, действующее соглашение австрийца с командой Марко Розе истекает в конце нынешнего сезона.

«Пока что ничего не решено, я не исключаю никакие варианты. Продление контракта с «РБ Лейпцигом»? Переговоров в данный момент нет», – цитирует полузащитника немецкое издание Kicker.

Напомним, вариант с трансфером Лаймера на правах свободного агента следующим летом рассматривает мюнхенская «Бавария». По слухам, игрок ради этого уже отказался переходить в лондонский «Челси».