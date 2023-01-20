Ари уверен, что Кокорин мог бы играть в «Баварии» или «Манчестер Сити»

Форвард «Атлетико Сеаренсе» Ари Феррейра высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин — игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити», —приводит слова Ари «РБ Спорт».

По мнению футболиста, если бы Кокорин не попал в тюрьму, то играл бы за вышеперечисленные клубы. Ари не сомневается, что российский форвард еще сможет набрать форму и перейти в большой клуб.

В текущем сезоне на счету 31-летнего Кокорина пять мячей и три голевые передачи в 14 матчах чемпионата Кипра. Напомним, нападающий находится в аренде в «Арисе», права на него принадлежат «Фиорентине».