История с зимним трансфером Янна Зоммера получилась затяжной. В четверг она закончилась – «Бавария» объявила о переходе швейцарского вратаря в свои ряды из мёнхенгладбахской «Боруссии». 34-летний футболист заключил контракт до средины 2025 года.

Как известно, «Баварии» пришлось искать нового голкипера в январе из-за серьёзной травмы Мануэля Нойера. Основной страж ворот мюнхенского клуба получил перелом и точно не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 20 января – против «РБ Лейпцига» на выезде.