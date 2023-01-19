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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» объявила о переходе Зоммера официально

19 Января 2023 • 17:51 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

История с зимним трансфером Янна Зоммера получилась затяжной. В четверг она закончилась – «Бавария» объявила о переходе швейцарского вратаря в свои ряды из мёнхенгладбахской «Боруссии». 34-летний футболист заключил контракт до средины 2025 года.

Как известно, «Баварии» пришлось искать нового голкипера в январе из-за серьёзной травмы Мануэля Нойера. Основной страж ворот мюнхенского клуба получил перелом и точно не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 20 января – против «РБ Лейпцига» на выезде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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