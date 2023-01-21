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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер высказался о дебюте за «Баварию»

21 Января 2023 • 06:16 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Бавария
окончен

Новичок мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер высказался о ничейном результате поединка против «РБ Лейпцига» (1:1) в рамках очередного тура немецкой Бундеслиги. Этот матч стал для швейцарца дебютным в составе немецкого гранда.

«Напряженный матч, в котором все пошло не по плану. Я только перешел в команду, поэтому у нас еще не сложилось идеальное взаимопонимание. Но мы должны быть довольны набранным очком в Лейпциге. Я с нетерпением жду нового вызова в такой большой команде», - передает слова Зоммера клубная пресс-служба.

После 16 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 35 баллов и лидирует с 5-очковым отрывом от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер
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