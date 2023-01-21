Зоммер высказался о дебюте за «Баварию»

Новичок мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер высказался о ничейном результате поединка против «РБ Лейпцига» (1:1) в рамках очередного тура немецкой Бундеслиги. Этот матч стал для швейцарца дебютным в составе немецкого гранда.

«Напряженный матч, в котором все пошло не по плану. Я только перешел в команду, поэтому у нас еще не сложилось идеальное взаимопонимание. Но мы должны быть довольны набранным очком в Лейпциге. Я с нетерпением жду нового вызова в такой большой команде», - передает слова Зоммера клубная пресс-служба.

После 16 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 35 баллов и лидирует с 5-очковым отрывом от второго места.