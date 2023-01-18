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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано назвал самого сложного соперника в карьере

18 Января 2023 • 01:24 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник французской сборной и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Самый сложный нападающий, против которого я защищался, – это Усман Дембеле. Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр», – заявил вице-чемпион мира, чьи слова приводит издание BeIN Sports. 

Напомним, что Упамекано и Дембеле являлись партнёрами по французской национальной команде на катарском мундиале, а на клубном уровне игроки пересекались в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где «Бавария» дважды обыграла «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Дайо Упамекано Усман Дембеле
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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