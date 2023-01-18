Упамекано назвал самого сложного соперника в карьере

Защитник французской сборной и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Самый сложный нападающий, против которого я защищался, – это Усман Дембеле. Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр», – заявил вице-чемпион мира, чьи слова приводит издание BeIN Sports.

Напомним, что Упамекано и Дембеле являлись партнёрами по французской национальной команде на катарском мундиале, а на клубном уровне игроки пересекались в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где «Бавария» дважды обыграла «Барселону».