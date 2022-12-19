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Романо: «Гвардиол покинет «РБ Лейпциг» в 2023 году»

19 Декабря 2022 • 21:09 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что защитник сборной Хорватии и «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол в скором времени сменит клуб.

21-летний футболист мог оказаться в «Челси» ещё минувшим летом, но переход не состоялся. Уверенная игра центрального защитника на чемпионате мира в Катаре, где хорваты заняли третье место, усилило слухи относительно скорого ухода игрока в один из топ-клубов. Согласно сведениям авторитетного трансферного эксперта Фабрицио Романо, трансфер действительно не за горами – он практически неизбежно состоится в 2023 году. В подписании молодого центрбека заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и другие гранды европейского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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