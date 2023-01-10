«Бавария» не сдаётся в попытках купить Зоммера

Руководство «Баварии» по-прежнему считает Янна Зоммера приоритетным кандидатом на замену Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона из-за перелома ноги. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» пользуется популярностью у большей части руководства мюнхенцев.

Верхушка клуба недовольна поведением Александра Нюбеля, который не хочет возвращаться в «Баварию» из аренды в «Монако». Это делает 34-летнего швейцарца фаворитом на замену Нойеру.

Контракт Зоммера с «Боруссией» истекает в конце сезона, поэтому «Баварии» нужно заплатить небольшую сумму компенсации, чтобы заполучить его.