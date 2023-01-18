Если Омлин перейдёт в «Боруссию» Мёнхенгладбах, Зоммеру будет позволено уйти в «Баварию»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» дала обещание коллегам из «Баварии» по трансферу голкипера Янна Зоммера. По информации от журналиста Кристиана Фалька, швейцарцу будет позволено перебраться на «Альянц Арену», если «жеребята» смогут в ближайшее время заполучить Йонаса Омлина из «Монпелье».

Сейчас стороны активно работают над тем, чтобы обе сделки завершились как можно скорее. Руководство «Баварии» отчаянно пытается приобрести Зоммера на замену травмированному Нойеру, который пропустит остаток сезона. «Боруссия» пообещала мюнхенцам, что их предложение в размере 8 миллионов евро будет принято, если Омлин скоро прибудет в Гладбах.