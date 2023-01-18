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Чемпионат Германии. Бундеслига

Если Омлин перейдёт в «Боруссию» Мёнхенгладбах, Зоммеру будет позволено уйти в «Баварию»

18 Января 2023 • 13:40 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мёнхенгладбахская «Боруссия» дала обещание коллегам из «Баварии» по трансферу голкипера Янна Зоммера. По информации от журналиста Кристиана Фалька, швейцарцу будет позволено перебраться на «Альянц Арену», если «жеребята» смогут в ближайшее время заполучить Йонаса Омлина из «Монпелье».

Сейчас стороны активно работают над тем, чтобы обе сделки завершились как можно скорее. Руководство «Баварии» отчаянно пытается приобрести Зоммера на замену травмированному Нойеру, который пропустит остаток сезона. «Боруссия» пообещала мюнхенцам, что их предложение в размере 8 миллионов евро будет принято, если Омлин скоро прибудет в Гладбах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Монпелье Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Йонас Омлин
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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