Агенты Коло Муани предложили услуги игрока «Баварии»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в другом немецком клубе. По информации от журналиста Керри Хау, агенты футболиста предложили услуги француза мюнхенской «Баварии», которая как раз находится в поисках нападающего.

Сделка пока смотрится сложно из-за того, что контракт Коло Муани с «Айнтрахтом» действует до лета 2027 года. Причём в соглашении форварда не прописана никакая сумма отступных, поэтому франкфуртский клуб может диктовать условия в переговорах.

Коло Муани отметился 5 голами и 9 ассистами за «Айнтрахт» в первой половине сезона в Бундеслиге. 24-летний Рандаль присоединился к команде этим летом из «Нанта».

На чемпионате мира Коло Муани отметился одним голом за сборную Франции.