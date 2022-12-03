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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кобель ответил на слухи о возможном переходе в «Баварию»

03 Декабря 2022 • 22:54 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Вратарь сборной Швейцарии и дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».

«Слышал об этом, но меня это не волнует. У нас большие планы с «Боруссией», - цитирует игрока Bayern&Germany.

24-летний Кобель защищает цвета дортмундцев с лета 2021 года. В этом сезоне у него 15 пропущенных голов в 16 матчах.

А в данный момент швейцарец выступает в составе свой национальной сборной в Катаре. Вчера он вышел на поле в победном матче против сборной Сербии (3:2)

Основным голкипером мюнхенской «Баварии» является 36-летний Мануэль Нойер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Грегор Кобель
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