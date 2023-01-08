Гвардиол: «Хочу остаться в «РБ Лейпциге»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол вновь прокомментировал трансферные слухи.

Пресса связывает 20-летнего хорвата с возможным переходом в «Манчестер Сити», «Челси» или мадридский «Реал», но руководство «красных быков» не торопится продавать восходящую звезду, а сам футболист не горит желанием как можно скорее сменить клуб.

«Я планирую остаться в «РБ Лейпциге», меня здесь всё устраивает. Думаю, все видели заявление Макса Эберля о том, что клуб не собирается меня отпускать – я не имею никаких возражений на этот счёт», – цитирует Гвардиола инсайдер Фабрицио Романо, подтверждающий, что уход центрбека в январе практически исключён, но вполне может состояться летом.