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«Боруссия» М установила ценник на Зоммера, в подписании которого заинтересованы «Бавария» и «Интер»

21 Декабря 2022 • 02:24 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер может сменить клуб в январе.

«Бавария» рассматривает швейцарца в качестве сменщика Мануэля Нойера, получившего серьёзную травму, а «Интер» видит в 34-летнем вратаре замену Самиру Хандановичу, который может покинуть клуб по окончании сезона. По информации Bild, «Боруссия» Мёнхенгладбах готова расстаться с Зоммером в январе, если за него предложат около 5 млн евро. Столь невысокая цена обусловлена истекающим через полгода контрактом игрока.

В десяти матчах текущего розыгрыша Бундеслиги Янн Зоммер пропустил 14 голов и трижды сыграл «на ноль». Цвета мёнхенгладбахской «Боруссии» он защищает с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Мануэль Нойер Самир Ханданович Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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