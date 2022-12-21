«Боруссия» М установила ценник на Зоммера, в подписании которого заинтересованы «Бавария» и «Интер»

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер может сменить клуб в январе.

«Бавария» рассматривает швейцарца в качестве сменщика Мануэля Нойера, получившего серьёзную травму, а «Интер» видит в 34-летнем вратаре замену Самиру Хандановичу, который может покинуть клуб по окончании сезона. По информации Bild, «Боруссия» Мёнхенгладбах готова расстаться с Зоммером в январе, если за него предложат около 5 млн евро. Столь невысокая цена обусловлена истекающим через полгода контрактом игрока.

В десяти матчах текущего розыгрыша Бундеслиги Янн Зоммер пропустил 14 голов и трижды сыграл «на ноль». Цвета мёнхенгладбахской «Боруссии» он защищает с 2014 года.