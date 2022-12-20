Полузащитник Арийон Ибрагимович подписал контракт с «Баварией», сообщает Bild.

По информации источника, теперь 17-летний футболист будет тренироваться с основной командой мюнхенского клуба. Отметим, что это первый профессиональный контракт в карьере Ибрагимовича, ранее он выступал за молодёжку.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе команды до 19 лет 16 матчей, забив в них 13 голов и отдав шесть результативных передач. Также на счету Ибрагимовича шесть матчей и два забитых мяча в составе молодёжной сборной Германии.

После 15 туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая своего ближайшего преследователя «Фрайбург» на четыре очка.