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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ибрагимович подписал контракт с «Баварией»

20 Декабря 2022 • 15:45 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Полузащитник Арийон Ибрагимович подписал контракт с «Баварией», сообщает Bild.

По информации источника, теперь 17-летний футболист будет тренироваться с основной командой мюнхенского клуба. Отметим, что это первый профессиональный контракт в карьере Ибрагимовича, ранее он выступал за молодёжку.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе команды до 19 лет 16 матчей, забив в них 13 голов и отдав шесть результативных передач. Также на счету Ибрагимовича шесть матчей и два забитых мяча в составе молодёжной сборной Германии.

После 15 туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая своего ближайшего преследователя «Фрайбург» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арийон Ибрагимович
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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