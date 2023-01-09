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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Баварии» придётся заплатить 8-10 миллионов евро, чтобы заполучить Зоммера

09 Января 2023 • 10:42 Комментировать
Ницца
...
Монпелье
11.01 23:00

Отказ мёнхенгладбахской «Боруссии» продавать голкипера Янна Зоммера в «Баварию» пока нельзя назвать окончательным. По информации от Bild, сделка ещё может состояться.

Проблема заключается в том, что «жеребята» хотят заменить 34-летнего Зоммера его партнёром по сборной Швейцарии Йонасом Омлином, который выступает за «Монпелье». Французский клуб требует за 28-летнего голкипера 8-10 миллионов евро компенсации. Так как «Боруссия» не хочет терять деньги при замене вратаря, мёнхенгладбахцы хотят получить от «Баварии» ту же сумму за Зоммера.

Учитывая, что контракт Янна заканчивается через полгода, команда Юлиана Нагельсманна вряд ли пойдёт на такие условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Монпелье Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023 Йонас Омлин
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