В «ПСЖ» нашли дорогостоящую альтернативу Шкриньяру

«Пари Сен-Жермен» вернулся к кандидатуре центрального защитника Йошко Гвардиола, выступающего за «РБ Лейпциг».

Парижский клуб займётся трансфером 20-летнего хорвата, если сделка по переходу Милана Шкриньяра из «Интера» окончательно сорвётся. Известно, что словак намерен остаться в своём клубе и уже в скором времени может поставить подпись под новым контрактом с «нерадзурри». Как информирует Иньяцо Дженуарди, именно Гвардиол – основная альтернатива Шкриньяру. Главным претендентом на перспективного центрбека, впрочем, остаётся лондонский «Челси».

Контракт хорвата с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.