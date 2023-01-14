Блинд: Я горд быть в «Баварии»

Новичок «Баварии» Дэйли Блинд ответил на вопрос о своём состоянии.

Блинд заявил в интервью Bayern & Germany, что ему пока сложно полноценно оценить свое состояние, но тренировки помогли ему, он смог познакомиться со своими одноклубниками. Футболист отметил, что чувствует себя в форме и готов решать поставленные задачи.

Защитник добавил, что «Бавария» — это команда с большой историей, поэтому он горд находиться в клубе.

Напомним, 32-летний нидерландец перебрался в мюнхенский клуб из «Аякса» в начале этого года. В текущем сезоне Блинд принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.