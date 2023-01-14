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Чемпионат Германии. Бундеслига

Блинд: Я горд быть в «Баварии»

14 Января 2023 • 14:45 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Новичок «Баварии» Дэйли Блинд ответил на вопрос о своём состоянии.

Блинд заявил в интервью Bayern & Germany, что ему пока сложно полноценно оценить свое состояние, но тренировки помогли ему, он смог познакомиться со своими одноклубниками. Футболист отметил, что чувствует себя в форме и готов решать поставленные задачи.

Защитник добавил, что «Бавария» — это команда с большой историей, поэтому он горд находиться в клубе.    

Напомним, 32-летний нидерландец перебрался в мюнхенский клуб из «Аякса» в начале этого года. В текущем сезоне Блинд принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дэйли Блинд
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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