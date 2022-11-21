«Бавария» предложила Тюраму 5-летний контракт, но у игрока ещё есть вариант с топ-клубом Серии А

Мюнхенская «Бавария» озвучила своё предложение нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму, который следующим летом может стать свободным агентом, так как его контракт истекает в конце сезона.

По информации от журналиста Николо Скиры, команда Юлиана Нагельсманна уже предложила футболисту контракт на 5 лет, который может быть подписан в июле, когда Маркус станет свободным агентом.

В то же время над подписанием Тюрама активно работает миланский «Интер», который может предпринять попытки заполучить форварда уже зимой. Сам игрок ещё не принял окончательного решения.

В нынешнем сезоне Маркус забил 10 голов в Бундеслиге.