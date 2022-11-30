Павар отказался продлевать контракт с «Баварией» и покинет клуб в конце сезона

Пребывание защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара в команде Юлиана Нагельсманна постепенно подходит к концу. По информации от Sport Bild, футболист дал понять, что не продлит свой контракт, который рассчитан до конца сезона-2023/24.

При этом Павар не станет отрабатывать срок соглашения до конца. Француз и клуб сошлись на том, что ему будет лучше покинуть Мюнхен летом 2023 клуба, чтобы «Бавария» смогла получить за его трансфер хоть какие-то средства.

Ранее сообщалось об интересе к Павару со стороны «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси». Игрок мог покинуть «Баварию» этим летом, но всё же решил остаться после разговора с главным тренером.