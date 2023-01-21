Игрок «РБ Лейпцига»: «Мы не совсем довольны ничьей с «Баварией»

Австрийский полузащитник Ксавер Шлагер, выступающий в составе «РБ Лейпцига», высказался о ничейном результате поединка против мюнхенской «Баварии» в 16-м туре немецкой Бундеслиги.

«Наша команда стремилась к победе. Мы неудачно провели первую половину встречи, за что были наказаны соперником. Но после перерыва «РБ Лейпциг» стал диктовать свои условия и начал создавать моменты. Поэтому мы не совсем довольны ничейным результатом», - передает слова хавбека пресс-служба «быка».

Матч завершился вничью со счетом 1:1. После этой игры «Бавария» с 35 очками лидирует в чемпионате Германии, а «РБ Лейпциг» (29) занимает третье место.