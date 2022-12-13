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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кем «Бавария» заменит Нойера во второй части сезона

13 Декабря 2022 • 12:38 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

«Бавария» потеряла Мануэля Нойера. Вратарь мюнхенцев в отпуске сломал ногу и теперь пропустит вторую часть сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кем «Бавария» заменит своего голкипера.

«Бавария» продолжает страдать от травм. Накануне чемпионата мира травму получил Садио Мане, во время турнира сломался Люка Эрнандес, а Мануэль Нойер, завершив выступление в Катаре, сломал себе ногу. Если сенегальца и француза можно заменить перестроением команды, то вот с вратарём проблема. Нужно найти, кто физически встанет в рамку.

При этом «Баварии» нужно найти сильного вратаря, так как от этого будет зависеть успех в сезоне. В Бундеслиге мюнхенцы лишь на четыре очка опережают второй «Фрайбург» и на шесть – третий «Лейпциг». При этом в Германии не завершён даже первый круг. В Лиге чемпионов же уже в 1/8 финала мюнхенцев ждёт «Пари Сен-Жермен».

Второй номер «Баварии» – ветеран Свен Ульрайх. Он даже в этом сезоне провёл 8 матчей, в 5 из которых оставил ворота на замке. В общем, нельзя сказать, что мюнхенцы совсем уж остались без голкипера. Правда, его запасным сейчас можно назвать Йоханнеса Шенка, которому в январе исполнится 20 лет. Воспитанник «Баварии» пока в большом футболе не дебютировал.

Неудивительно, что мюнхенцы ищут нового голкипера на вторую часть сезона, ведь пара Ульрайх – Шенк не выглядит надёжной. Основной кандидат – Александер Нюбель. 26-летний голкипер принадлежит «Баварии», но уже полтора года в аренде выступает в «Монако». Летом он должен вернуться в Мюнхен, но теперь немецкий клуб планирует ускорить этот процесс. «Бавария» ведёт с монегасками переговоры и, по данным прессы, готова заплатить за досрочное расторжение договора аренды.

Если договориться по Нюбелю не получится, у «Баварии» есть ещё несколько вариантов. В Мюнхен может перебраться Кейлор Навас, который осел в запасе «ПСЖ». Правда, с трудом верится, что парижане отпустят костариканца в стан команды, с которой предстоят матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это выглядит не слишком дальновидно.

Другой вариант – это герой нынешнего чемпионата мира Доминик Ливакович. Вратарь сборной Хорватии творит чудеса на турнире и уже протащил свою команду через две серии пенальти. Помимо этого, Ливакович провёл отличный поединок с Бразилией. Однако этот вариант тоже не самый логичный. Во-первых, загребское «Динамо» точно выставит очень большой ценник на своего вратаря, а «Бавария» не очень любит платить большие деньги. Да и нужно ли вкладываться в очередного вратаря? Летом поправится Нойер и вернётся из аренды Нюбель, куда уж третьего голкипера.

«Бавария» могла бы взглянуть на рынок свободных агентов, но там интересных вратарей нет. Чтобы найти кого-то в аренду, тоже надо постараться, ведь нужен сильный голкипер, который не является основным, при этом в клубе есть ещё два кандидата на пост номер один. Возможно, «Ливерпуль» готов будет отдать кого-то из пары Адриан – Келлехер, а больше с ходу примеров и не видно.

В любом случае, скорее всего, всё закончится возвращением Нюбеля. «Монако» сможет заработать, и все останутся довольны.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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