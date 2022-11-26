«Бавария» не уверена в трансфере Лаймера, ведь у команды уже укомплектована полузащита

Мюнхенская «Бавария» пока не уверена в целесообразности трансфера полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера, который следующим летом хотел бы перейти в команду своего бывшего тренера Юлиана Нагельсманна на правах свободного агента.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве «Баварии» считают, что у команды уже хорошо укомплектована линия полузащиты. В основном составе выступают Леон Горецка и Йозуа Киммих. Первый запасной Марсель Забитцер хочет остаться в клубе, а молодой Райан Гравенберг надеется пробиться в основу в ближайшие два года.

Ранее появилась информация, что Лаймер отверг предложение от лондонского «Челси».