«Бавария» согласовала летний трансфер

«Бавария» договорилась о подписании полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера.

Мюнхенский гранд уже давно пытается переманить в свои ряды австрийца, и теперь стороны крайне близки к заключению сделки. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, «Бавария» достигла устной договорённости с Лаймером. 25-летний хавбек перейдёт летом в качестве свободного агента, контракт будет рассчитан минимум на четыре года. В скором времени футболист пройдёт медосмотр для завершения трансфера.

В текущем сезоне Конрад Лаймар отыграл всего шесть матчей за «РБ Лейпциг» из-за травмы.