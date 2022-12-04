В «Баварии» приняли решение по будущему Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Известно, что футболист сборной Франции не слишком удовлетворён своим положением в Мюнхене и готов попробовать силы в другом месте. По информации Sky Sport, «Бавария» согласится продать Павара летом, если получит приемлемое трансферное предложение. Сообщается также, что мюнхенский гранд не планирует искать замену 26-летнему французу – на его позиции достаточно игроков, способных выходить в основном составе.

Бенжемен Павар защищает цвета «Баварии» с 2019 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 21 матче команды Юлиана Нагельсманна, отметившись четырьмя голами.