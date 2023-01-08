Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Романо: «Барселона» изучает возможность летнего трансфера Павара»

08 Января 2023 • 21:26 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
Через 0 ч. 13 мин.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил интерес «Барселоны» к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару.

Различные источники уже сообщали о возможном уходе француза из мюнхенского клуба, а «Барселона» называлась одним из главных претендентов на 26-летнего футболиста. По информации Романо, каталонцы действительно изучают возможность подписания Павара, но речь идёт исключительно о летнем трансфере, а не о переходе в январе. Многое будет зависеть от запросов «Баварии».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Павара составляет 35 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
21:26 · Германия. Бундеслига
Романо: «Барселона» изучает возможность летнего трансфера Павара»
20:46 · Германия. Бундеслига
Гвардиол: «Хочу остаться в «РБ Лейпциге»
15:44 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал травму Нойера
14:55 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мы рады, что Мюллер вернулся, он является важным игроком игроком для «Баварии»
14:26 · Германия. Бундеслига
​Агент высказался о вариантах Лунёва
12:00 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» подпишет 17-летнего сербского нападающего
11:43 · Германия. Бундеслига
Звезда «Милана» может перейти в «Баварию»
09:36 · Германия. Бундеслига
Кан: «Баварию» раздражает, что другие клубы не соблюдают ФФП»
02:35 · Германия. Бундеслига
Алаба – о травме Нойера: «Он обязательно вернётся на прежний уровень»
02:24 · Англия. Премьер-лига
Тюрам – одна из главных целей «Челси» на трансферном рынке, переговоры продолжаются
00:15 · Германия. Бундеслига
Мукоко всё ближе к уходу из «Боруссии» Дортмунд на правах свободного агента
07 Января
22:49 · Германия. Бундеслига
Названа потенциальная зарплата Беллингема в «Реале»
19:50 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» сообщила «Баварии», что Зоммер не продаётся
19:11 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» начал переговоры по январскому трансферу Тюрама
16:15 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Павар сказал мне, что ему очень комфортно в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем