Романо: «Барселона» изучает возможность летнего трансфера Павара»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил интерес «Барселоны» к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару.

Различные источники уже сообщали о возможном уходе француза из мюнхенского клуба, а «Барселона» называлась одним из главных претендентов на 26-летнего футболиста. По информации Романо, каталонцы действительно изучают возможность подписания Павара, но речь идёт исключительно о летнем трансфере, а не о переходе в январе. Многое будет зависеть от запросов «Баварии».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Павара составляет 35 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.