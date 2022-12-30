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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн хотел дать Упамекано дополнительный отпуск, но игрок отказался

30 Декабря 2022 • 12:08 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано отказался от дополнительных дней отпуска, которые ему хотел предоставить главный тренер Юлиан Нагельсманн. Немецкий наставник был готов позволить французу отдохнуть вплоть до 12 января, но игрок решил вернуться в расположение своего клуба раньше положенного срока.

Упамекано должен в ближайшие дни присоединиться к тренировочному лагерю «Баварии» в Дохе. Дайо не хочет терять прежние кондиции и намерен тщательно готовиться к возобновлению сезона.

На чемпионате мира в Катаре Упамекано был основным защитником сборной Франции и помог команде дойти до финала, где подопечные Дидье Дешама уступили Аргентине в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано Юлиан Нагельсманн
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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