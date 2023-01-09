«Бавария» продолжает искать замену Нойеру, Нагельсманн не видит Ульрайха первым вратарём

«Бавария» продолжает поиски замены травмированному Мануэлю Нойеру.

36-летний капитан и основной голкипер мюнхенцев выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной во время отпуска после катарского чемпионата мира. «Бавария» рассчитывала вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля либо подписать Янна Зоммера из «Боруссии» Мёнхенгладбах, но в обоих случаях потерпела неудачу.

Несмотря на трудности в поисках сменщика Нойера, клуб не собирается сдаваться, сообщает Bild. Тренерский штаб не видит Свена Ульрайха «первым номером». До закрытия зимнего трансферного окна действующие чемпионы Германии должны договориться с новым вратарём.