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Шмейхель был запасным вариантом «Баварии» в случае провала с трансфером Зоммера

20 Января 2023 • 12:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
Через 8 ч. 54 мин.

Экс-голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель мог оказаться в мюнхенской «Баварии». По информации от Biid, датчанин был запасным вариантом для команды Юлиана Нагельсманна на случай провала с трансфером Янна Зоммера.

Тем не менее, 34-летний швейцарец успешно завершил свой переход в «Баварию» из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 8 миллионов евро. Это значит, что двери «Альянц Арены» для чемпиона Англии сезона-2015/16 окончательно закрылись.

Напомним, летом Шмейхель перебрался во французскую «Ниццу», но в данный момент Каспер недоволен своим положением в команде, хоть и играет в основном составе. Игрок хотел бы покинуть клуб зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ницца Каспер Шмейхель Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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