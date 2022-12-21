Салихамиджич прокомментировал слухи о переходе Гвардиола в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил шансы на переход в команду центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола, который также интересен лондонскому «Челси» и мадридскому «Реалу».

«У нас полностью укомплектован состав в центре обороны. У нас есть Маттейс де Лигт, Дайо Упамекано и Люка Эрнандес – это три топ-футболиста. Также не стоит забывать о Йосипе Станишиче. Сейчас мы не планируем трансфер нового центрального защитника», – сказал Салихамиджич в интервью Bild.

Напомним, ранее ходили слухи, что Гвардиол следующим летом обойдётся потенциальным покупателям в сумму свыше 100 миллионов евро.