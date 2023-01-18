Голкипер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Янн Зоммер пополнит состав «Баварии». Об этом информирует Blick.

По сведениям источника, вратарь отправился в Мюнхен для прохождения медицинского обследования и подписания трудового соглашения. Отмечается, что медосмотр состоится вечером 18 января.

Источник сообщает, что сумма трансфера составит 8 миллионов евро. Помимо этого, в договор включены бонусы, размер которых составляет полтора млн евро. Контракт 34-летнего швейцарца с «Баварией» будет рассчитан до лета 2025 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Зоммера составляет 5 млн евро.