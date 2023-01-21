Среди топ-5 европейских лиг последней с зимних каникул ушла Бундеслига. В пятницу вечером «РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью со счётом 1:1.

Таким образом, прервалась победная серия «Баварии», которая состояла из 10 матчей во всех соревнованиях. В прошлый раз команде Юлиана Нагельсманна не удавалось победить ещё 8 октября (ничья 2:2 с дортмундской «Боруссией»).

В рамках десятиматчевой победной серии результаты «Баварии» были следующими: 4:2, 5:2, 2:0, 3:0, 6:2, 2:0, 2:0, 3:2, 6:1, 2:0. Как видим, мюнхенцы много забивали.

Вернуться на победную тропу «Бавария» постарается 24 января по итогам матча против «Кёльна».