Гвардиол назвал клуб, за который мечтает играть с детства

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол назвал команду, за которую мечтает выступать с раннего детства. Как оказалось, хорват является давним поклонником «Ливерпуля».

«За какую команду я мечтал бы выступать? Я бы определённо выбрал «Ливерпуль». Когда я был маленьким, я постоянно смотрел их матчи со своим отцом. Это клуб, который до сих пор остаётся в моём сердце», – цитирует Гвардиола журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, «Ливерпуль» пока не проявлял интерес к Гвардиолу, так как 20-летний защитник следующим летом будет стоить свыше 100 миллионов евро. За хорвата будут бороться «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».