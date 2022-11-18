«Бавария» не планирует усилений зимой, несмотря на травму Мане

Несмотря на травму одного из своих ключевых игроков, Садио Мане, мюнхенская «Бавария» не планирует новых трансферов зимой. Лидер Бундеслиги полностью укомплектован. Информацией в своих соцсетях поделился немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

А это значит, что в стан мюнхенцев этой зимой не перейдёт и звёздный форвард «МЮ» Криштиану Роналду. Боссы «Баварии» верят в тех игроков, которые есть в команде прямо сейчас.

Напомним, форвард «Баварии» Садио Мане получил травму малоберцовой кости в недавнем матче своего клуба против «Вердера» (6:1). Вчера нападающий успешно перенёс операцию в Лондоне. Теперь он будет восстанавливаться.

«Бавария» после 15 туров в чемпионате Германии идёт на первом месте. У команды 34 очка. Отрыв от «Фрайбурга», который идёт на втором месте – четыре очка.