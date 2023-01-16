«Бавария» нашла долгосрочную замену Нойеру

Мюнхенская «Бавария» нашла долгосрочную замену своему 36-летнему голкиперу Мануэлю Нойеру, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт с командой. По информации от Kicker, главным кандидатом является 25-летний вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.

В руководстве «Баварии» считают, что швейцарец сможет закрыть позицию голкипера в команде на долгие годы. Напомним, Грегор проводит свой второй сезон за «Боруссию».

Сейчас «Бавария» ищет краткосрочную замену Нойеру, который пропустит остаток сезона из-за перелома ноги. Главным кандидатом является другой швейцарец – Янн Зоммер из мёнхенгладбахской «Боруссии».