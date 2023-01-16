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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла долгосрочную замену Нойеру

16 Января 2023 • 12:10 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» нашла долгосрочную замену своему 36-летнему голкиперу Мануэлю Нойеру, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт с командой. По информации от Kicker, главным кандидатом является 25-летний вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.

В руководстве «Баварии» считают, что швейцарец сможет закрыть позицию голкипера в команде на долгие годы. Напомним, Грегор проводит свой второй сезон за «Боруссию».

Сейчас «Бавария» ищет краткосрочную замену Нойеру, который пропустит остаток сезона из-за перелома ноги. Главным кандидатом является другой швейцарец – Янн Зоммер из мёнхенгладбахской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Мануэль Нойер Грегор Кобель трансферы футбола - лето 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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