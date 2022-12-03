Павар останется в «Баварии» только в том случае, если Нагельсманн гарантирует ему игру в центре обороны

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар озвучил руководству клуба условия, при которых согласится подписать новый контракт. По информации от издания Kicker, футболист поставить подпись под обновлённым соглашением только в том случае, если главный тренер Юлиан Нагельсманн гарантирует ему игру в центре обороны.

Француз хочет выступать именно на этой позиции, а не на правом фланге защиты. Руководство «Баварии» довольно выступлениями Бенжамена и готово продлить с ним контракт, но требования футболиста пока всё усложняют.

Контракт Павара рассчитан до лета 2024 года. В конце сезона Бенжамен будет готов отправиться в команду, которая гарантирует ему игру на позиции центрального защитника.