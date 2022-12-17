«Ювентус» интересуется Забитцером

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Марселю Забитцеру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает 28-летнего хавбека в качестве потенциальной замены Адриену Рабио на случай, если француз решит покинуть команду зимой.

Ранее сообщалось, что австрийский футболист не покинет «Баварию» в грядущее трансферное окно.

Действующий контракт Забитцера с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 23 матча, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.