«Ювентус» интересуется Забитцером

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Марселю Забитцеру, сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает 28-летнего хавбека в качестве потенциальной замены Адриену Рабио на случай, если француз решит покинуть команду зимой.
Ранее сообщалось, что австрийский футболист не покинет «Баварию» в грядущее трансферное окно.
Действующий контракт Забитцера с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 23 матча, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.
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