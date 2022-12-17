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«Ювентус» интересуется Забитцером

17 Декабря 2022 • 11:34 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
1 5.00 X 3.75 2 1.70
04.01 20:30

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Марселю Забитцеру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает 28-летнего хавбека в качестве потенциальной замены Адриену Рабио на случай, если француз решит покинуть команду зимой.

Ранее сообщалось, что австрийский футболист не покинет «Баварию» в грядущее трансферное окно.

Действующий контракт Забитцера с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 20 миллионов евро.   

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 23 матча, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Адриен Рабио Марсель Забитцер Трансферы футбола - зима 2023
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