«Бавария» нашла замену Нойеру в АПЛ

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания голкипера «Лидса» Илана Мелье.

Немецкий гранд занимается поиском замены для Мануэля Нойера, выбывшего из-за перелома ноги до конца сезона. Согласно сведениям Media Foot, в список интересов «Баварии» попал страж ворот английского «Лидса» Илан Мелье. 22-летний французский голкипер привлёк внимание грандов своей игрой в составе «павлинов» в последние сезоны, и представители мюнхенцев уже связались с его агентом.

Илан Мелье пропустил 26 голов в 14 поединках нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 22 млн евро.