Мане должен вернуться в строй к началу февраля

Стало известно, когда нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане вернётся в строй после травмы. По информации от французского издания L’Equipe, сенегалец возобновит тренировки с командой Юлиана Нагельсманна в начале февраля.

Футболисту потребуется некоторое время, чтобы набрать форму и постепенно вернуться в основу. Если верить источнику, у Мане есть хорошие шансы принять участие в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, из-за травмы, полученной в матче Кубка Германии с «Вердером», Мане не смог помочь сборной Сенегала на чемпионате мира. В «Баварию» Садио перебрался этим летом из «Ливерпуля».