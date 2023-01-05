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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане должен вернуться в строй к началу февраля

05 Января 2023 • 13:01 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Стало известно, когда нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане вернётся в строй после травмы. По информации от французского издания L’Equipe, сенегалец возобновит тренировки с командой Юлиана Нагельсманна в начале февраля.

Футболисту потребуется некоторое время, чтобы набрать форму и постепенно вернуться в основу. Если верить источнику, у Мане есть хорошие шансы принять участие в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, из-за травмы, полученной в матче Кубка Германии с «Вердером», Мане не смог помочь сборной Сенегала на чемпионате мира. В «Баварию» Садио перебрался этим летом из «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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