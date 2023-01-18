Вернер – о переходе Нкунку в «Челси»: «Не буду ничего ему советовать»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не собирается ничего советовать своему одноклубнику Кристоферу Нкунку.

Вернер выступал за «Челси» до лета 2022 года, после чего вернулся в «РБ Лейпциг», так и не оправдав ожиданий в Англии. Теперь свои силы в Лондоне попробует другой нападающий «красных быков» – Кристофер Нкунку, который пополнит ряды «синих» по окончании сезона.

«Каждый должен идти своим путём и учиться всему на своём опыте. Я хорошо провёл первый год в «Челси», а затем всё сложилось не очень удачно.

Играть в «Челси» и в «РБ Лейпциге» – разные вещи, и речь не только о спортивной составляющей, но и о психологической. Думаю, с моей стороны было бы неправильно давать Нкунку советы», – заявил в интервью Sport Bild немецкий форвард.