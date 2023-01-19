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Зоммер уже подписал контракт с «Баварией»

19 Января 2023 • 11:42 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

34-летний вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер уже подписал контракт с мюнхенской «Баварией», о чём в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что совсем скоро мюнхенский клуб выпустит официальное подтверждение трансфера. Общая сумма сделки должна составить 8 миллионов евро + 1 миллион в виде бонуса.

На «Альянц Арене» Зоммер должен заменить Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги. Напомним, за мёнхенгладбахскую «Боруссию» Янн выступал с 2014 года.

Таким образом, Зоммер станет вторым новичком «Баварии» в это трансферное окно после защитника Дэйли Блинда, который пришёл свободным агентом из «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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