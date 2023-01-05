Блинд подпишет с «Баварией» контракт до конца сезона

Защитник Дэйли Блинд станет футболистом мюнхенской «Баварии» на краткосрочной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландец подпишет с командой Юлиана Нагельсманна контракт до конца нынешнего сезона.

Таким образом Блинд станет заменой Люке Эрнандесу, который ранее травмировался на чемпионате мира и вынужден пропустить внушительный срок. 32-летний Блинд сегодня пройдёт медосмотр в стане «Баварии», после чего поставит свою подпись под контрактом.

Ранее Дэйли разорвал контракт с амстердамским «Аяксом» по обоюдному согласию, поэтому «Бавария» подпишет футболиста на правах свободного агента.