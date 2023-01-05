Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Блинд подпишет с «Баварией» контракт до конца сезона

05 Января 2023 • 12:56 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник Дэйли Блинд станет футболистом мюнхенской «Баварии» на краткосрочной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландец подпишет с командой Юлиана Нагельсманна контракт до конца нынешнего сезона.

Таким образом Блинд станет заменой Люке Эрнандесу, который ранее травмировался на чемпионате мира и вынужден пропустить внушительный срок. 32-летний Блинд сегодня пройдёт медосмотр в стане «Баварии», после чего поставит свою подпись под контрактом.

Ранее Дэйли разорвал контракт с амстердамским «Аяксом» по обоюдному согласию, поэтому «Бавария» подпишет футболиста на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дэйли Блинд Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
13:17 · Германия. Бундеслига
Онгюэне вернулся в «Ред Булл Зальцбург» официально
13:01 · Германия. Бундеслига
Мане должен вернуться в строй к началу февраля
12:58 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» нацелилась на футболиста «Реала»
12:56 · Германия. Бундеслига
Блинд подпишет с «Баварией» контракт до конца сезона
12:43 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема в «Реал» не зависит от будущего Крооса
11:31 · Германия. Бундеслига
Зоммер согласовал условия контракта с «Баварией»
10:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» подписывает защитника сборной Нидерландов
04 Января
23:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет потратить на Кудуса часть денег от продажи Беллингема
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Чупо-Мотингом
21:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» далека от продления контракта с Чупо-Мотингом
19:36 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна высказался о будущем форварда
14:20 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» отказалась от звёздного Кейна – названы причины слухи
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» покупает нападающего за 25 миллионов евро
08:46 · Германия. Бундеслига
Крамер подписал новый контракт с «Боруссией» официально
03 Января
19:50 · Германия. Бундеслига
Мукоко просит большой бонус за продление контракта с «Боруссией»
Все новости
Рекомендуем