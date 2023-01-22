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Хаверц может перейти в «Баварию» этой зимой слухи

22 Января 2023 • 02:57 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Бавария
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Футболист лондонского «Челси» Кай Хаверц может переехать в немецкий чемпионат уже этой зимой.

По информации журналиста Саши Тавольери, на этой неделе руководство мюнхенской «Баварии» связалось с «аристократами» и запросило информацию о возможном трансфере игрока немецкой сборной уже во время нынешнего трансферного окна. Сообщается, что в конце январского периода сделок переговоры между сторонами могут пойти быстрее.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость автора победного гола финала Лиги чемпионов - 2021 в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Хаверца 27 игр, в которых он забил шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кай Хаверц Трансферы футбола - зима 2023
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