Футболист лондонского «Челси» Кай Хаверц может переехать в немецкий чемпионат уже этой зимой.

По информации журналиста Саши Тавольери, на этой неделе руководство мюнхенской «Баварии» связалось с «аристократами» и запросило информацию о возможном трансфере игрока немецкой сборной уже во время нынешнего трансферного окна. Сообщается, что в конце январского периода сделок переговоры между сторонами могут пойти быстрее.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость автора победного гола финала Лиги чемпионов - 2021 в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Хаверца 27 игр, в которых он забил шесть голов.